Renato Marin signe au PSG pour zéro euro

Par Guillaume Conte

Luis Campos n’a pas tardé à faire sa première prise du mercato. Il s'agit d'un prometteur italien qui va s'engager pour cinq ans.

Le PSG a en effet bouclé, selon L’Equipe et Le Parisien, la signature de Renato Marin. Le gardien italien de 18 ans évolue avec l’équipe de B de l’AS Roma, mais il est considéré comme un très grand espoir à ce poste. Il est d’ailleurs international italien U19. Malgré ce statut, il arrivait au mois de juin en fin de contrat avec le club de la Louve, et le PSG a saisi l’opportunité pour le faire signer pour les cinq prochaines saisons. Un énorme contrat pour un joueur qui ne compte aucun match au plus haut niveau, et qui porte à cinq le nombre de gardiens professionnels dans l’effectif parisien.

Quel avenir pour Donnarumma ?

Ce gardien né à Sao Paulo et qui possède également la national brésilienne, ne pourra toutefois pas être de la Coupe du monde des clubs, l’AS Roma ne comptant pas le libérer avant la fin de son contrat au 30 juin. Renato Marin sera donc présent à la reprise de l’entrainement fin juillet ou début août, en fonction de l’été que vivra le PSG aux Etats-Unis. Une recrue qui a également son importance pour l’avenir, alors que Gianluigi Donnarumma n’a, malgré ses performances en Ligue des Champions, toujours pas prolongé avec le PSG.