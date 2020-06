PSG : Mbappé au Real Madrid, l’idée qui change tout

Dans : PSG.

Très courtisé, Kylian Mbappé est parti pour rester au PSG cet été. La situation risque toutefois d’être plus délicate à gérer en 2021 pour le champion de France…

Et pour cause, il se murmure en Espagne que le Real Madrid passera à l’offensive dans un an pour recruter l’international français. Le plan de Florentino Pérez est simple, recruter Kylian Mbappé à un an de la fin de son contrat afin de le payer le moins cher possible. Mais la vérité, c’est que le Real Madrid n’a pas le besoin impérieux de recruter Kylian Mbappé dès 2021 selon Jermaine Jenas, ancien milieu de terrain d’Aston Villa et de Tottenham. Dans une interview accordée à la télévision britannique, l’Anglais de 37 ans a indiqué que le Real Madrid pourrait se tourner vers Pierre-Emerick Aubameyang, en fin de contrat dans un an avec Arsenal, avant de s’attaquer à Kylian Mbappé dans deux ou trois ans.

« Aubameyang est très rapide, très adroit devant les buts. Je pense qu’il pourrait être une bonne alternative à Kylian Mbappé au Real Madrid. Mbappé pourrait être plus facile à recruter dans deux ou trois ans et en attendant, Aubameyang rendrait de fiers services au Real, dans un rôle assez similaire. Aubameyang a le choix pour la suite de sa carrière, il est en bonne position » a indiqué l’ancien milieu des Spurs, pour qui le Real Madrid aurait tout intérêt à recruter Pierre-Emerick Aubemayang à moindre frais avant de s’attaquer à Kylian Mbappé dans deux ou trois ans, à une période où le PSG sera peut-être moins réticent à l’idée de s’en séparer. Sur le papier, l’option semble bonne. Mais le rêve de Zinedine Zidane s’appelle Kylian Mbappé, pas Pierre-Emerick Aubameyang…