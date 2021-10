Real : Ancelotti lance l’opération séduction pour Mbappé

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Encore et toujours en fin de contrat du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé continue d’intéresser le Real Madrid en vue de la saison prochaine.

L’été dernier, le champion du monde a bien failli quitter le club de la capitale française. En tout cas, c’était sa volonté, même s’il n’a jamais officiellement annoncé son envie de lâcher le PSG pour le rejoindre le Real Madrid. Mais sachant que le club espagnol ne passe jamais à l’action sans le feu vert de sa cible, et que les Merengue ont multiplié les offres dans le sprint final du mercato en août dernier, jusqu'à monter à 200 millions d’euros, le doute sur les envies de Mbappé n’existe plus. Bloqué par Paris, qui voulait impérativement aligner son trio magique avec Messi et Neymar durant cet exercice 2021-2022 afin de viser le sacre européen en Ligue des Champions, l’international français a accepté son sort.

Les rumeurs reviennent déjà pour Mbappé

Auteur d’un très bon début de saison, la star de 22 ans s’est une nouvelle fois montré à son avantage contre Manchester City en Ligue des Champions cette semaine (2-0). Avec une passe décisive pour Leo Messi, auteur par la même occasion de son premier but sous le maillot du PSG, Mbappé a déjà remis tout le monde dans sa poche. Mais seulement pour quelques semaines, car avec l’arrivée de la nouvelle année, les rumeurs vont vite revenir autour de Mbappé… Et elles sont même déjà revenues !

« Il jouera un jour pour le Real »

Puisque Karim Benzema a allumé une nouvelle mèche dans les colonnes du journal L’Equipe ce samedi. « Kylian l'a dit lui-même. Il a envie de voir autre chose. Il jouera un jour pour le Real. Je ne sais pas quand. Mais il viendra. Ce n'est qu'une question de temps », a avoué le coéquipier de Mbappé en équipe de France. Une sortie médiatique qui a provoqué énormément de bruit à Madrid. Si bien que Carlo Ancelotti n’a pas pu esquiver les questions sur Mbappé lors de la conférence de presse avant le match du Real à l'Espanyol dimanche.

« Le Real Madrid est le plus grand club du monde »

Invité à s’exprimer sur les propos de Benzema, l’entraîneur italien a lancé une phrase loin d’être anodine. « Que Mbappé profite de ces mots de Benzema, car le Real Madrid est le plus grand club du monde », a lâché Ancelotti avec un grand sourire. De quoi mettre le feu aux poudres. Quoi qu’il en soit, Mbappé va apprécier tous ces messages venus de Madrid, où l’opération séduction est bel et bien lancée pour finir de convaincre le Français. Ce qui ne sera pas de trop, quand on sait que Manchester City envisage de recruter Mbappé lors du prochain mercato hivernal, alors que le Real prévoit simplement de lui proposer un pré-contrat pour le faire venir libre en août 2022. Que la bataille commence !