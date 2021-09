Kylian Mbappé, le coup de folie de City !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Proche de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé se retrouve maintenant dans le viseur de Manchester City, le grand ennemi du Paris Saint-Germain…

Mardi prochain, lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions, le club de la capitale française recevra Manchester City. Un duel entre deux clubs dirigés par des états concurrents, avec le Qatar côté parisien et les Emirats arabes unis côté mancunien. Mais il n’y a pas que sur le terrain que le PSG et City vont s’affronter, puisqu’en coulisses, les nouveaux riches vont aussi se livrer une grosse bataille pour… Kylian Mbappé. En effet, selon les informations de Ian McGarry et Duncan Castles, Manchester s’est mis en tête de recruter le champion du monde. D’après les deux journalistes, intervenants dans le podcast The Transfer Window, Sheikh Mansour a demandé à ses dirigeants de participer à la course pour Mbappé.

Guardiola veut un top player en 2022

Il faut dire que City aura bien besoin d’un attaquant de classe mondiale en 2022. Car même si Pep Guardiola donne sa confiance à Gabriel Jesus et Ferran Torres, l’absence de Sergio Aguero se fait toujours ressentir… Le départ de l’attaquant argentin au Barça aurait pu être compensé par l’arrivée d’Harry Kane lors du dernier marché des transferts, mais l’international anglais est finalement resté à Tottenham, les Spurs réclamant une trop grosse somme d’argent pour leur buteur… Par conséquent, avec toujours un gros chèque en poche, City pourrait se rabattre sur Mbappé. D’autant plus que les Citizens ont raté Cristiano Ronaldo, retourné chez le rival à United, l’été dernier.

Manchester City prépare une grosse offre pour le PSG

Pour les médias anglais, Man City va donc rivaliser avec le PSG, qui cherche toujours à prolonger le contrat de sa star, et le Real, qui a offert près de 200 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat de Mbappé à Paris en août dernier. En vain… Désormais, Madrid se prépare à revenir à la charge dès le mois de janvier, pour récupérer Mbappé de manière gratuite en juillet. Sauf si Manchester arrache le gros lot avant cette fin de bail. Puisque City envisage de faire une grosse offre de transfert au PSG lors du marché hivernal. Voyant cette fenêtre s’ouvrir, Sheikh Mansour a prévenu : son club sera prêt à signer Mbappé « à tout prix ». Que ce soit en termes d’indemnité de transfert, ou de contrat, vu que City pourrait proposer le plus gros salaire du monde au joueur de 22 ans. Ce que le Real et le PSG ne peuvent pas vraiment faire en l’état actuel des choses…

Mbappé, City plutôt que le Real ?

Avec cette offensive, les Émiratis pensent devancer tout le monde dans ce dossier Mbappé. Reste maintenant à savoir si City ne sera pas freiné par le fair-play financier de l’UEFA, et si Mbappé a envie de rejoindre la Premier League. Pas fermé à l’idée d’évoluer dans le championnat anglais, le fan de Cristiano Ronaldo a toujours dit qu’il jouerait un jour au Real Madrid, le club de ses rêves. En 2022 ou plus tard après une pige à Manchester City ? Réponse dans les mois à venir...