RCL : Taper un PSG décimé, Lens la joue modeste

Dans : PSG.

Tandis que des retours sont espérés pour le match face à l’OM dimanche, le PSG jouera jeudi soir à Lens sans les six joueurs testés positifs au Covid-19.

Le onze de départ de Thomas Tuchel aura donc une allure totalement inédite avec les absences conjuguées de Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, Paredes, Marquinhos et Navas. Bien évidemment, le Racing Club de Lens est loin de devenir pour autant favori de la rencontre. Et le coach des Sang et Or en est bien conscient. Mais en conférence de presse ce mardi, Franck Haise a fait savoir qu’il allait jouer sa carte à fond afin de faire tomber ce Paris Saint-Germain handicapé par les absences et préoccupé par une situation sanitaire obscure.

« Ce match arrive, c’est une bonne chose qu’on reprenne la compétition après une coupure de trois semaines. Il y a encore beaucoup de beau monde au PSG. Certes, ils n’ont pas toutes leurs forces, mais c’est comme ça. Dans tous les cas, on sait qu’on aura fort à faire avec l’équipe du PSG. De la frustration de ne pas affronter l’équipe-type du PSG ? Pour ce qui est des joueurs, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu’ils ont derrière la tête. Mais je prépare ce match en affinant au jour le jour. Je n’ai aucune frustration pour ma part. Je suis content de reprendre le fil et de jouer contre le PSG, le finaliste de la Ligue des Champions, même s’ils n’ont pas tous leurs joueurs. Un coup à faire face au PSG ? Il y a toujours un coup à faire contre le PSG. Des équipes les ont déjà battu Mais oui, il va falloir qu’on se donne les moyens de poser des problèmes à cette équipe. À la fin, c’est onze Lensois contre onze Parisiens et il faudra qu’on fasse abstraction de l’environnement, du Covid, des absences et il va falloir jouer ce match » a expliqué Franck Haise, alors que son équipe totalise pour l’instant trois points en deux matchs disputés dans cette nouvelle saison de Ligue 1.