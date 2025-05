Ramos connaît l'attaquant rêvé pour le PSG, ce n'est pas Dembélé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Peu utilisé par Luis Enrique cette saison, Gonçalo Ramos pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Son départ permettrait au club francilien de recruter un attaquant aux qualités différentes. Mais de son côté, le Portugais juge son profil parfaitement adapté à la philosophie de son entraîneur.

Malgré sa blessure à la cheville dès le début de l’exercice, Gonçalo Ramos avait de quoi espérer. Le Paris Saint-Germain n’avait pas jugé nécessaire de compenser le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été dernier. Et son concurrent Randal Kolo Muani a peu à peu disparu des plans de Luis Enrique jusqu’à son prêt à la Juventus Turin cet hiver. Le problème pour l’attaquant portugais, c’est que l’entraîneur parisien ne lui a pas non plus accordé ses faveurs.

Ramos ne pense pas à un départ

L’Espagnol a privilégié de faux numéros 9 comme Marco Asensio avant l’installation réussie d’Ousmane Dembélé en pointe. Résultat, Gonçalo Ramos n’a débuté que 16 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Et pas forcément les plus importants. Il semble évident que l’ancien joueur de Benfica ne possède pas les qualités qu’affectionne Luis Enrique. Ce qui explique sans doute les rumeurs de départ à son sujet. Il n’y a pourtant pas de quoi inquiéter l’indésirable qui pense posséder le profil parfait pour son coach.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TNT Sports Brasil (@tntsportsbr)

« C'est un entraîneur qui veut toujours 100% de chaque joueur, que ce soit pour attaquer ou pour défendre. Je pense que je correspond parfaitement à ce profil car je suis toujours à 100 %, que les choses se passent mal ou non, je fais toujours de mon mieux, a confié Gonçalo Ramos à TNT Sports Brasil. Je pense que c'est bien, je pense que l'entraîneur valorise cela et sait qu'il peut également compter sur moi à tout moment, et je pense que cela a été démontré tout au long de cette saison et de la saison dernière également. » Ce n'est pas vraiment le discours d'un joueur sur le départ.