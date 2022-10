Rabiot au PSG, la Juve commence à douter

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat à la Juventus Turin, Adrien Rabiot semblait se diriger vers un départ libre l’été prochain. On parlait notamment d’un possible retour au Paris Saint-Germain. Mais la pression en interne du coach Massimiliano Allegri pourrait bien changer la donne.

Adrien Rabiot n’y échappe jamais. Depuis plusieurs saisons, son nom alimente les rumeurs à chaque période des transferts. Il se dit encore et toujours que la Juventus Turin ne serait pas contre son départ. En cause, son salaire imposant et incompatible avec ses performances jugées irrégulières. Cet été par exemple, la Vieille Dame ne s’opposait absolument pas à ses échanges avec Manchester United. Des discussions qui n’avaient finalement pas abouti pour des raisons financières.

Le PSG toujours à l’affût ?

On pensait donc le milieu de terrain destiné à partir libre l’été prochain. D’autant que le Français, toujours apprécié en Premier League, aurait la possibilité de retrouver le Paris Saint-Germain. L’hypothèse n’est pas à exclure, confirme le Corriere di Torino, qui n’est pas le premier média italien à évoquer un rapprochement entre le Bianconero et son club formateur. Rappelons que les deux parties s’étaient quittées en très mauvais termes en 2019, lorsque le titi était parti libre après des mois passés au placard.

Compte tenu de cet épisode, son retour paraît peu, ou moins crédible qu’une prolongation à la Juventus Turin. En effet, l’entraîneur Massimiliano Allegri, à l’image du sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, est un grand admirateur d’Adrien Rabiot. Après son doublé contre le Maccabi Haïfa (3-1) mercredi, l’international tricolore a encore eu droit aux compliments du technicien sur ses progrès.

« Ce n'est absolument pas une surprise, confiait le coach turinois. C'est un joueur qui a beaucoup progressé. Il a 27 ans désormais, c'est le meilleur âge pour passer un cap. Il a prouvé que c'était un grand joueur, je pense qu'il a encore une marge de progression. Il a marqué deux buts, les choses se mettent en place doucement. Je crois qu'il entre dans les années les plus importantes de sa carrière. » D’où l’importance de le conserver selon Massimiliano Allegri, pas forcément sur la même longueur d'onde que ses dirigeants.