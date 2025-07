Quatre transferts d’un coup, le brutal réveil du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a trouvé un partenaire pour lancer son mercato de manière spectaculaire. Les discussions s'intensifient dans un deal qui peut concerner jusqu'à quatre joueurs.

Concentré sur la Coupe du monde des clubs, le PSG doit désormais digérer cette folle saison. C’est repos forcé pour les joueurs parisiens, qui n’auront que trois semaines pour couper. Pas de cela chez les dirigeants, pour qui la période estivale est forcément très exigeante au niveau des dossiers à traiter. Et trois cas de figure pourraient être réglés avec un seul et unique club selon les médias allemands et trucs. Il s’agit de Fenerbahçe, qui ne cesse d’échanger avec le club de la capitale au sujet de quatre joueurs avec des avancées majeures attendues dans les heures qui viennent.

Le dossier le plus simple est celui de Milan Skriniar, qui a trouvé un accord pour rester au sein du club d’Istanbul. Le PSG et Fenerbahçe ont aussi trouvé un accord pour un transfert définitif dont le montant sera d’environ 10 millions d’euros. L’agent du Slovaque s’occupe également de l’avenir de Marco Asensio, qui est bien parti pour imiter son coéquipier et rejoindre la formation de José Mourinho. L’Espagnol attend toutefois encore un peu avant de se décider totalement, lui qui espérait revenir en Espagne cet été, mais peine à avoir des offres satisfaisantes des clubs de Liga. Enfin, dans la foulée de ces intérêts, Fenerbahçe s’est aussi positionné pour Carlos Soler, dont Luis Enrique ne veut pas la saison prochaine. Le milieu de terrain se verrait plus revenir en Liga du côté de Villarreal, mais il n’aura pas les mêmes conditions salariales qu’en Turquie, ce qui laisse toutes les options ouvertes.

Une pépite turque qui fait saliver le PSG

Deux dossiers ficelés ou presque, un autre en pourparlers, et un quatrième cette fois-ci dans le sens contraire. C’est beaucoup plus complexe mais tout de même bien lancé. En effet, le compte PSG Inside Actus affirme que les négociations ont débuté pour la signature de Yusuf Akcicek. Le défenseur turc est une belle promesse du Fener, et il possède une valeur marchande d’environ 15 ME. Plus que son prix, c’est son potentiel qui intéresse beaucoup les dirigeants franciliens, qui ont besoin d’un défenseur central gaucher sachant que Lucas Hernandez et Lucas Beraldo ne sont pas certains de rester cet été.