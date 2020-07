PSG : Zouma à Paris, Carine Galli met fin au sketch

Dans : PSG.

Afin de compenser les départs de Tanguy Kouassi et de Thiago Silva, le PSG est dans l’obligation de recruter au minimum un défenseur central au mercato.

A la surprise générale, le nom de Kurt Zouma est sorti du chapeau cette semaine. En effet, le défenseur central français de Chelsea ne sera pas retenu par les Blues, et son profil aurait été validé par l’entraîneur parisien Thomas Tuchel. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’enthousiasme du manager allemand n’est pas partagé par l’ensemble des supporters du PSG sur ce dossier. Car s’il figure parmi les bons défenseurs de Premier League, Kurt Zouma semble tout de même assez loin d’un joueur comme Thiago Silva. Un constat évident selon Carine Galli, qui a déconseillé très fortement au PSG de foncer sur la piste de l’ancien stéphanois…

« Kurt Zouma ? Non, je ne le prends pas. Il faut trouver un patron en défense. Qui le sera ? Marquinhos. Le Brésilien est toujours préféré au milieu de terrain par Thomas Tuchel. Si tu dois trouver un vrai patron dans ta défense, ce qui est quand même important sachant que c’est fini avec Thiago Silva, est-ce que Zouma a l’épaisseur pour être patron de la défense au PSG ? C’est non. On en revient toujours à la question du joueur que tu dois recruter » a lâché la consultante de La Chaîne L'Equipe pour qui il est absolument évident que Kurt Zouma n’a ni les épaules ni le talent pour devenir le futur patron de la défense du Paris Saint-Germain. Reste que pour s’attacher les services d’un taulier, Leonardo a une enveloppe limitée sur ce mercato avec une somme globale de 70 ME à dépenser…