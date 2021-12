PSG : Zidane-Wenger, le Qatar veut frapper fort !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le Paris Saint-Germain frapperait déjà un énorme coup en attirant Zinédine Zidane. Mais le Qatar veut faire même plus fort en installant Arsène Wenger à la direction sportive du club.

Mauricio Pochettino va-t-il finir la saison sur le banc du PSG ? Le club de la capitale a beau être largement premier de Ligue 1, déjà champion d’autonome, et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’entraîneur argentin semble sur la sellette. Son équipe déçoit match après match dans le jeu. Et quelques doutes existent sur son implication. Il a été annoncé avec insistance à Manchester United, un club qu’il aimerait rejoindre, peut-être d’ailleurs en fin de saison après l’intérim de Ralf Rangnick. Dans ce contexte, le PSG commence déjà à rêver de son futur entraîneur. Le Qatar va tenter de convaincre Zinédine Zidane, peut-être même dès les fêtes de fin d’année. Le PSG offrirait alors un superbe cadeau d’anniversaire à ses supporters. Surtout que la surprise pourrait être encore plus belle et plus grande que prévue.

Zidane entraîneur, Wenger directeur sportif, plus qu’un rêve pour le PSG

FootMercato fait d’énormes révélations au sujet d’un éventuel « ticket » Zinédine Zidane – Arsène Wenger pour le PSG. L’émir du Qatar souhaite depuis de nombreuses années engager l’ancien entraîneur d’Arsenal, actuellement directeur du Développement du football mondial au sein de la FIFA. Ce ne sera pas en tant qu’entraîneur, car Arsène Wenger, à 72 ans, semble avoir tiré un trait sur cet aspect du football. Mais pour un poste à la direction sportive. Arsène Wenger est intéressé par une fonction au PSG, ou du moins il est à l’écoute. Et surtout, il aimerait travailler avec Zinédine Zidane, qu’il admire comme beaucoup. L’intérêt est même réciproque. L’ancien coach du Real Madrid ne dit pas non à une possible collaboration avec Arsène Wenger pour permettre au PSG d’aller chercher une Ligue des champions. Le slogan « Dream bigger » porte particulièrement bien son nom actuellement.