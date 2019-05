PSG : Zidane veut Mbappé au Real et ne s'en cache plus

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Incapable de se relever après les départs de Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, le Real Madrid a rappelé l’entraineur français à son chevet. Celui-ci revient avec des moyens colossaux, peut-être comme jamais un club n’en a eu sur un marché des transferts. La venue d’Eden Hazard est bien partie, mais le champion du monde 1998 a encore un rêve plus grand. Selon Damien Degorre, journaliste à L’Equipe, « ZZ » n’en démord pas une seconde en ce qui concerne la possible venue de Kylian Mbappé.

« Je sais que Zinedine Zidane rêve jour et nuit de Kylian Mbappé. Non seulement il en rêve, mais en plus il en parle à son staff ! Zidane est à bloc sur Mbappé et je pense qu’il espère vraiment le faire signer cet été », a livré le journaliste sur La Chaine L’Equipe. L’attaquant français a toujours fait savoir qu’il comptait rester à Paris, même après l’élimination en Ligue des Champions par Manchester United. Mais la fin de saison complètement manquée l’a visiblement refroidi, et son annonce lors des récompenses UNFP a semé le doute. Un doute qui pourrait profiter au Real Madrid, Zinedine Zidane ayant visiblement bien l’intention de voir son président passer à la manœuvre dans ce dossier.