PSG : Zidane prêt à faire un double coup de mercato à Paris ?

Dans : PSG.

Le 27 mars dernier, le journal Sport dévoilait l’intérêt du FC Barcelone pour Tanguy Kouassi, le jeune défenseur de 17 ans qui n’a toujours pas signé son premier contrat pro au PSG.

A la recherche d’un défenseur central pour combler le probable départ de Samuel Umtiti cet été, le club catalan apprécie le talent de Tanguy Kouassi. Et les Blaugrana ne sont pas les seuls en Espagne à craquer pour la pépite du Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations du journal AS, le Real Madrid est également à l’affût pour faire signer son premier contrat professionnel au défenseur central du Paris Saint-Germain, lequel a également été utilisé au poste de milieu défensif par Thomas Tuchel cette saison, notamment en Ligue des Champions. Zinedine Zidane, qui apprécie également Dayot Upamecano du RB Leipzig, pourrait réclamer un effort à sa direction pour boucler la venue de Tanguy Kouassi, que Leonardo souhaite faire signer professionnel depuis de longs mois… en vain pour l'instant.

Un autre joueur du Paris Saint-Germain figure dans les petits papiers du Real Madrid puisque selon le média, Adil Aouchiche plaît également beaucoup à la direction sportive de l’actuel dauphin de Barcelone. Le milieu offensif de 17 ans n’a pas non plus signé son premier contrat professionnel en faveur du PSG et comme Tanguy Kouassi, il dispose de nombreux intérêts en France et à l’étranger. Ces dernières semaines, le nom d’Adil Aouchiche a notamment été associé à Galatasaray et plus récemment… à Saint-Etienne. Selon les informations récoltées par L’Equipe en cette fin de semaine, Adil Aouchiche a toutefois des exigences importantes, à savoir un salaire de près de 50.000 euros et une prime à la signature de plusieurs millions d’euros. Les clubs intéressés sont donc prévenus, il faudra mettre à la main à la poche pour s’offrir les pépites du PSG.