PSG : Zidane poussé vers Paris, son agent s'en mêle

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel n’est pas certain d’être conservé la saison prochaine. D’autant qu’à long terme, le Qatar rêve très grand pour son banc.

Ces derniers mois, le nom de Pep Guardiola a régulièrement été associé au Paris Saint-Germain. Considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur entraîneur de la planète, celui qui officie actuellement sur le banc de Manchester City a longtemps été désigné comme la priorité absolue de l’Emir du Qatar. Mais à en croire les informations du 10 Sport, il risque d’y avoir match avec un certain Zinedine Zidane dans un avenir plus ou moins proche. Et pour cause, Alain Migliaccio, l’agent de l’entraîneur du Real Madrid, pousserait pour un départ au PSG à moyen terme.

Selon le conseiller de Zinedine Zidane, l’opportunité parisienne est très intéressante aussi bien sur un plan sportif que financièrement. Reste à voir ce que le natif de Marseille en pensera, lui qui a également été envoyé sur le banc du PSG par l’ancien attaquant du Real, Antonio Cassano. « Je ne sais pas s’il aimerait quitter le Real Madrid pour aller à la Juventus, à mon avis, il irait au PSG. S’il change de club, il ira là-bas. C’est un défi car le club n’a jamais remporté la Ligue des champions » a indiqué le fantasque italien durant un live sur Instagram. Pep Guardiola, Zinedine Zidane… ou Thomas Tuchel ? Les jeux sont lancés concernant l’identité du futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Un débat qui pourrait rapidement être clos si jamais Thomas Tuchel parvenait à briller en Ligue des Champions, dans le cas où la plus prestigieuse des compétitions européennes reprendrait en août prochain.