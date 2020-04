PSG : Zidane « le Marseillais » à Paris, c’est impossible !

Dans : PSG.

Tandis que la presse espagnole envisage la venue de Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain, certains n'y croient pas du tout.

L’avenir de Thomas Tuchel sur le banc du PSG ne semblant pas assuré du tout, tout comme celui de Zinedine Zidane sur celui du Real Madrid, il était évident que la venue de Zizou au Paris Saint-Germain allait un jour être évoquée. Et c’est désormais le cas, les médias sportifs espagnols, et notamment le Mundo Deportivo, ayant fait part de l’intérêt commun entre les dirigeants qataris du Paris SG et le champion du monde 98, dont il se dit qu’il pourrait être remplacé par Mauricio Pochettino chez les Merengue. Un scénario qui a de quoi faire saliver tout le monde, mais auquel ne croit pas du tout Carine Galli. Pour la consultante de la chaîne L’Equipe, Zinedine Zidane ne viendra jamais au Paris Saint-Germain, et pour une bonne et simple raison.

Cette raison, Carine Galli l’a longuement expliquée. « Je sais bien que dans le football on ne croit plus en grand-chose, mais s’il y quelque chose dans lequel je veux croire c’est que Zidane n’ira jamais au PSG. Cela n’a aucun sens (…) Honnêtement, est-ce que Zidane peut avoir envie de troubler son image en allant au PSG ? C’est l’idole de la France, mais c’est aussi l’idole de Marseille (…) Il a toujours dit qu’il était supporter de l’OM, qu’il était de Marseille, l’OM c’est son club c’est une évidence. Si on me demande s’il peut entraîner l’OM, je vais dire non, mais ce sont pour d’autres raisons. Mais des clubs ambitieux en Europe, il y en a beaucoup, il n’y a pas que le PSG. Je veux bien qu’on parle de Paris et de ses moyens illimités, mais dans ce cas-là, il faut mettre Manchester City. On peut imaginer qu’il veuille entraîner la Juventus, c’est le club qui l’a fait grandir quand il a quitté la France. Mais le PSG non ! OK, il a pris de l’argent en étant ambassadeur du Mondial au Qatar, et il a des liens avec ce pays (…) Le problème n’est pas que le PSG appartient au Qatar, mais que le PSG est le club de Paris. Donc je ne vois pas comment il pourrait entraîner le club parisien », a fait remarquer la journaliste, qui veut donc encore croire dans les valeurs de la fidélité. En période de confinement, il faut effectivement s'accrocher à cela.