PSG : Zidane offre Reguilon à Al-Khelaïfi, le coup parfait

Dans : PSG.

Un choix fort de Zinedine Zidane surprend beaucoup de monde au Real Madrid, mais pourrait faire le bonheur du PSG.

L’entraineur français n’en démord pas au sujet du poste de latéral gauche, Marcelo est pour lui ce qui se fait de mieux, et cela ne va pas changer la saison prochaine. Un message étonnant sachant que Sergio Reguilon est un grand espoir à Madrid mais aussi en Espagne, et qu’il sort d’une solide saison au FC Séville en prêt. Son retour à la Maison Blanche pourrait toutefois provoquer son départ définitif cet été, devant la fermeté de « ZZ » à son sujet. De quoi faire le bonheur du PSG, qui n’a pas forcément un besoin urgent d’un arrière gauche étant donné le niveau affiché par Juan Bernat, mais va devoir compenser le départ de Layvin Kurzawa en fin de contrat.



Mais le Paris SG n’a pas envie de laisser passer une belle occasion de se renforcer et notamment de préparer l’avenir à ce poste avec l’Espagnol de 23 ans. Selon Don Balon, il faudrait une somme entre 25 et 30 ME pour convaincre le Real Madrid de lâcher l’un des membres les plus prometteurs de sa Castilla. Si ce transfert devait se finaliser, cela risquerait toutefois de grogner sévèrement chez les socios, pour qui il n’y a aucun doute que l’international espoir est un futur grand. Mais entre Marcelo, Ferland Mendy et lui, Zidane a fait son choix, et le PSG pourrait s’en frotter les mains.