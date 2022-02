PSG : Zidane, Mbappé, Pochettino brise le silence

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Alors que le choc entre le PSG et le Real approche, les dossiers Kylian Mbappé et Zinedine Zidane sont centraux dans l’actualité du club parisien.

Fortement critiqué depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino est de moins en moins soutenu à Paris, où les supporters ainsi que les observateurs rêvent de Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, le champion du monde 1998 semble plutôt dans l’optique de temporiser dans l’espoir de récupérer la place de Didier Deschamps à la tête de l’Equipe de France. Cela n’empêche pas l’entourage de Zinedine Zidane de discuter avec le Qatar depuis plusieurs semaines, la direction du Paris Saint-Germain ayant le rêve ultime de convaincre « Zizou » de signer au PSG pour mener à bien le projet de QSI. Aux micros de la Cadena SER, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino a réagi aux rumeurs envoyant Zinedine Zidane à sa place sur le banc du PSG.

Pochettino interrogé sur le cas Zidane et Mbappé

« Zidane au PSG ? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de le dire. Zidane est un grand entraîneur, il l’a déjà démontré au Real. Il peut donc le faire partout. Il faut poser la question à notre directeur sportif, notre président. Quand Zidane était au Real, combien de rumeurs sur son successeur j’ai vu en Angleterre » se souvient Mauricio Pochettino avant de poursuivre. « Quand on assume le poste d’entraîneur du PSG, on prend ce qui va avec en termes de rumeurs. On ne peut pas penser à demain, il faut être concentré sur ce qu’on a aujourd’hui. Le football nous emmènera où il veut. Parfois, notre destin n’est pas entre nos mains. Nous, on doit faire de notre mieux pour le club dans lequel on travaille » a analysé Mauricio Pochettino.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est par ailleurs exprimé sur un autre dossier chaud de l’actualité parisienne et cela concerne bien sûr l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, l’attaquant de 23 ans n’a toujours pas dévoilé sa décision alors que se profile un match spécial pour lui contre le Real Madrid en Ligue des Champions. « Je ne pense pas qu'une décision si importante dépende d'un match ou d'un match aller-retour » a d’abord indiqué Mauricio Pochettino au sujet de Kylian Mbappé avant de détailler. « C'est un garçon intelligent, mature, avec une grosse capacité d'analyse et qui sait parfaitement ce qu'il veut pour son avenir. Il a beaucoup de gens à ses côtés pour le conseiller au mieux. Je ne crois donc pas que son avenir dépende de ces matches face au Real. Je le vois tranquille, concentré à faire le mieux possible pour le PSG » a fait savoir Mauricio Pochettino, qui n’est sans doute pas dans le secret des Dieux au Paris SG concernant les bouillants dossiers Zidane et Mbappé…