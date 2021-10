PSG : Zidane craque et accepte de trahir l’OM

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Libre de tout contrat, Zinédine Zidane est très souvent annoncé pour la succession de Didier Deschamps en équipe de France. Mais l’ancien coach du Real Madrid peut aussi se relancer en Ligue 1, lui qui ne serait plus contre l’idée de diriger le Paris Saint-Germain.

Compte tenu de ses compétences et de son palmarès, Zinédine Zidane ne manquera jamais de sollicitations. Le Français fait partie de ces entraîneurs qui n’ont pas besoin de lancer des appels du pied dans la presse pour recevoir les offres des plus grands clubs. La preuve, l’ancien coach du Real Madrid, très discret depuis son départ en fin de saison dernière, intéresse Manchester United en cas de licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer.

Mais Zinédine Zidane aurait refusé l’invitation des Red Devils par manque d’intérêt pour la Premier League. Et peut-être parce qu’il attend toujours l’opportunité de diriger l’équipe de France. Sauf que l’actuel sélectionneur Didier Deschamps n’a pas l’air pressé de partir. Du coup, l’ex-meneur de jeu doit envisager une autre suite à sa carrière. Et pourquoi pas au Paris Saint-Germain ? On sait que les décideurs qataris ont toujours rêvé d’attirer le natif de Marseille. Ce dernier a longtemps refusé l’idée de défendre les couleurs du Paris Saint-Germain par loyauté envers la cité phocéenne.

Zidane ne ferme plus la porte au PSG

Mais selon les informations de Foot Mercato, la donne a peut-être fini par changer. En effet, Zinédine Zidane ne serait plus opposé à la perspective d’entraîner le club de la capitale. Cette nouvelle tendance devrait ravir les dirigeants parisiens, qui avaient déjà contacté l’agent du technicien, Alain Migliaccio, quelques années auparavant. Un intermédiaire que nos confrères décrivent comme un allié du Paris Saint-Germain sur ce dossier. Rien de très rassurant pour Mauricio Pochettino, pas encore menacé, mais très critiqué pour son incapacité à mettre en place un jeu séduisant malgré la présence de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi entre autres.