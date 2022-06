PSG : Zidane contre Galtier, ça devient une affaire d'état !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le suspense concernant le nom du futur entraîneur du Paris Saint-Germain s'éternise. Les insiders et les spécialistes du mercato se font face et pensent savoir qui de Zinedine Zidane ou de Christophe Galtier sera sur le banc du PSG. En attendant, Emmanuel Macron a fait son choix.

Après le feuilleton du transfert ou non de Kylian Mbappé au Real Madrid, dont on sait comment il s’est terminé, c’est celui du remplaçant de Mauricio Pochettino qui enflamme les réseaux sociaux et les différents espaces de discussion. D’un côté, les médias classiques qui affirment depuis des jours que Christophe Galtier est le choix numéro 1 pour devenir le nouvel entraîneur du PSG, et de l’autre, différents insiders parisiens, qui affirment, eux, que le nom du technicien niçois est un leurre mais que c’est bien Zinedine Zidane qui sera le coach parisien lorsque la saison reprendra. Ce mercredi, dans le camp des pro-Galthier, c’est Fabrizio Romano qui y est allé de son message. « Le Paris Saint-Germain ne choisira pas José Mourinho comme entraîneur, il reste à l'AS Roma. Christophe Galtier est en tête de liste - mais attend toujours que le PSG contacte l'OGC Nice. Pour Paris, la première étape sera de se séparer de Pochettino avant d'annoncer Luis Campos et le nouveau manager », a précisé, via Twitter, le journaliste italien à ses 8,4 millions de followers.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

La rumeur Galtier au PSG circule grâce au clan Galtier ?

Pas de quoi faire dévier Sabri, l’homme du scoop sur la prolongation de Kylian Mbappé et la signature d'Achraf Hakimi, qui s’est amusé du message de Fabrizio Romano, tout comme il l’avait fait quelques heures avant quand Fabrice Hawkins avait affirmé que si Zinedine Zidane refusait de venir à Paris, alors Mauricio Pochettino pourrait rester aux commandes du club de la capitale. Pour le roi de la climatisation, tout cela est une blague, et Zizou est réellement proche de signer au PSG, même s'il faut encore un peu de temps avant que la vérité soit connue de tous. Autre bruit relayé, cette fois lors d’un Space entre supporters du Paris Saint-Germain, qui réunissait tout de même près de 1.500 personne, @JordanSG, autre insider parisien, affirme lui que la rumeur Galtier est alimentée par un « très proche » de l’entraîneur de l’OGC Nice qui diffuse des « informations » aux journalistes afin d’entretenir ce buzz autour de cette supposée proximité avec le club de la capitale.

Une deuxième piste mystère pour entraîner le PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mauricio Pochettino (@pochettino)

Une proximité entre Paris et Galtier qui ne serait donc que très relative, même si Bruno Salomon, journaliste qui couvre le PSG pour France Bleu Paris est lui aussi certain que le technicien niçois est le favori de Luis Campos. « Alors que le nom de Zinedine Zidane a longtemps été évoqué, c’est celui de Christophe Galtier qui tient la corde. France Bleu Paris est en mesure de vous confirmer que le technicien de l’OGC Nice est la priorité de Luis Campos. Le conseiller sportif a soumis le nom de l’entraîneur de 55 ans au président Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier est en pleine réflexion. Un autre coach, dont le nom n’a pas filtré, figure aussi dans cette liste restreinte », explique le média francilien, confirmant la poste de ce fameux deuxième candidat masqué déjà évoqué. Mais cela ne suffisait pas et, se confiant à RMC, Emmanuel Macron a lui aussi reconnu qu'il rêvait de voir Zinedine Zidane en Ligue 1.

Macron veut Zidane en Ligue

PSG : Mbappé c'est la France, Macron c'est pas l'OM https://t.co/R0gxEXjJlM — Foot01.com (@Foot01_com) June 4, 2022

Evoquant la possible venue de Zizou au PSG, le Président de la République, qui avait oeuvré pour que Kylian Mbappé prolonge à Paris, a affiché la couleur. « Est-ce que ce serait important pour le rayonnement de la France de voir Zinédine Zidane au Paris Saint-Germain ? Je n'ai pas parlé à Zinédine Zidane, mais j'ai une immense admiration pour lui, le joueur, l'entraîneur. On a très envie d'avoir, dans le championnat français, un sportif et coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Je souhaite pour le rayonnement du championnat français et pour la France qu'il revienne et qu'il vienne entraîner un grand club français, ce serait formidable », a confié Emmanuel Macron dont le coeur bat pour l'OM.