PSG : Zidane, c'est la dernière chance du Qatar !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Campos a le désir de faire venir Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain, mais à Doha on ne parle que de Zinedine Zidane. Ce dernier peut tenir au respect les stars du PSG.

La presse espagnole a beau avoir annoncé que Zinedine Zidane avait accepté un accord de principe avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, certains n’en démordent pas, Christophe Galtier est toujours le favori pour succéder à Mauricio Pochettino. Ce dernier ayant été informé qu’il ne serait plus l’entraîneur du club de la capitale à la reprise de la saison, Luis Campos peut ostensiblement se mettre en quête d’un entraîneur, si du moins il en a l’intention. Car le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi a un favori, c’est bien évidemment l’actuel coach français de l’OGC Nice, avec qui il a travaillé avec le succès que l’on connaît du côté de Lille. Cependant, le Qatar ne pense qu’à Zinedine Zidane, pour un motif qui peut se comprendre. Afin de gérer un vestiaire très puissant, où les stars que sont Neymar, Mbappé et Messi font la pluie et le beau temps, il faut un coach qui imposera ses règles et aura le respect des joueurs.

Zidane a un CV qui va calmer les stars du PSG

PSG : Zidane jusqu'en 2025, accord à 25 millions d'euros par an ! https://t.co/CpbX6AZv6x — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2022

Ancien coéquipier de Christophe Galtier, qu’il apprécie énormément, Marc Libbra avoue qu’il ne voit pas comment le technicien de Nice pourra tenir tête à des joueurs qui ont déjà fait plier des entraîneurs très expérimentés, là où Zinedine Zidane pourra le faire plus aisément. « Même si Zidane est de Marseille, on ne peut pas lui reprocher aujourd’hui de vouloir entraîner des joueurs qui sont exceptionnels. Christophe Galtier, je le connais très bien, j’ai joué avec lui et je serai le plus heureux, mais ça me paraît plus difficile pour lui, même si Luis Campos fait le forcing. Il n’a pas le même CV, même s’il a les qualités pour, mais les joueurs du PSG c’est à la carte, soit ils respectent soit ils ne respectent pas. Jusqu’à maintenant ils n’ont respecté personne, que ce soit Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, donc vous imaginez si Christophe Galtier arrivait », fait remarquer l’ancien footballeur, conscient que l’effectif parisien est composé d’une constellation de stars très dures à gérer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Le Qatar joue une carte importante pour le PSG

Conscient de cette situation, et quelle que soit la puissance de Luis Campos en matière de rigueur, sans un entraîneur qui peut regarder chacun des joueurs du Paris Saint-Germain les yeux dans les yeux, le club de la capitale est difficile à coacher. Et justement, avec Zinedine Zidane sur son banc, le PSG aura à la fois un ancien joueur au palmarès unique et un entraîneur qui n'aura pas de leçon à recevoir. Un tel CV mérite des efforts, et si l'Emir du Qatar n'a pas gain de cause avec Zizou, l'avenir pourrait être une fois de plus compliqué pour l'heureux élu.