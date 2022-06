PSG : Zidane arrive à Paris, le Qatar n'y est pour rien !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le forcing de l'Emir du Qatar ne laisse pas Zinedine Zidane respirer. L'entraineur français sera à Paris dans les prochains jours, pour signer son contrat avec le PSG ?

Mauricio Pochettino bientôt viré, Christophe Galtier grand favori, toutes ces possibilités sont actuellement au point mort au PSG. En effet, la seule priorité de l’Emir du Qatar est de faire venir Zinedine Zidane, et tout le reste n’existe pas aux yeux du propriétaire du Paris Saint-Germain. Plusieurs sources confirment ce jeudi que Paris est tout simplement suspendu aux lèvres de Zinedine Zidane, qui continue de discuter d’une éventuelle collaboration. Les discussions au sujet d’une signature chez le champion de France se poursuivent, et sont même de plus en plus répétées. L’entourage du champion du monde 1998 négocie donc, et un nouvel élément va forcément avoir son importance, du moins sur le plan médiatique et symbolique.

En effet, Foot Mercato annonce que, si un de ses conseillers est déjà à Paris et discute au siège du PSG, Zinedine Zidane himself sera dans la capitale française ces prochains jours. Il s’agit officiellement d’évènements commerciaux où il est appelé à faire des apparitions, comme ce fut le cas en marge de Roland Garros et de la Ligue des Champions le mois dernier. Des passages réguliers à Paris qui forcément, aident à entretenir la légende de sa signature au PSG.

Pochettino et Galtier passés sous silence

Surtout que, dans le même temps, le Paris SG prend bien soin de ne donner aucun signe d’un autre choix. Ainsi, L’Equipe le confirme, Mauricio Pochettino n’a pas reçu un seul message laissant entendre que son aventure allait prendre fin prochainement. Il est toujours aux commandes, se prépare pour la reprise et le confie régulièrement dans les médias étrangers, il a envie de tout donner pour aller chercher cette Ligue des Champions avec le PSG. Un comportement légitime de son côté, vu qu’il a encore un an de contrat, mais qui étonne forcément sachant que son avenir loin de Paris ne fait guère de doute.

Et concernant le plan B derrière Zinedine Zidane, c’est la même musique. Christophe Galtier a en effet discuté avec Luis Campos, mais aucune négociation officielle n’est en cours. L’entraineur niçois est toujours sous contrat avec le Gym, mais le PSG ne s’est pas du tout rapproché du club azuréen pour évoquer une telle possibilité. De toute façon, le Gym est bien placé pour le savoir, puisqu’il a opéré de la sorte pour aller le chercher de Lille l’été dernier, les clubs discutent argent et transfert d’un entraineur quand la partie est pratiquement finie, et qu’il n’y a aucun autre choix que de s’entendre pour un départ.

Zidane arrive à Paris, quel hasard...

Mais pour le moment, l’Emir du Qatar tire toujours les ficelles et est persuadé de pouvoir encore faire venir Zinedine Zidane. Son passage à Paris pour les prochains jours va inévitablement relancer les bruits à ce sujet, d’autant que le mercato ouvre officiellement ses portes ce vendredi, et que le PSG ne doit pas non plus prendre trop de retard dans ce domaine pour préparer la saison suivante.