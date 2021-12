PSG : Zidane à Paris, c'est trop tard

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Courant décembre, les rumeurs autour d’une potentielle arrivée de Zinedine Zidane au PSG se sont multipliées. Pour Pierre Ménès, cela s'engage mal pour Paris.

Mauricio Pochettino est critiqué comme jamais au Paris Saint-Germain et en ce sens, la venue de Zinedine Zidane pour le remplacer a été évoquée. Néanmoins, aucun accord n’a été trouvé entre le club de la capitale et l’ancien entraîneur du Real Madrid, raison pour laquelle Leonardo a toujours nié les rumeurs au sujet d’un potentiel intérêt du PSG pour Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid en juin dernier, le champion du monde 1998 ne semble pas pressé de reprendre du service, et attend surtout que la place de sélectionneur de l’Equipe de France se libère. Pour toutes ces raisons, Pierre Ménès estime qu’il est assez peu probable de voir Zinedine Zidane débarquer au PSG en lieu et place de Mauricio Pochettino en cours de saison. L'ancien consultant de Canal+ ne serait pourtant pas opposé au départ de l’Argentin, qu’il estime responsable d’un certain nombre de maux du PSG durant cette première partie de saison mitigée.

Pierre Ménès aimerait voir Zidane au PSG

« Le langage corporel de Pochettino est bizarre. Il fait des changements tardifs. Cela fait un an qu’il ne fait rien. Alors oui les dirigeants ne font pas tout bien loin de là, les joueurs ont des attitudes de diva mais cela n’empêche pas que l’entraîneur puisse être un tocard. Je ne dis pas que Pochettino est un tocard, je dis que ça fait un an qu’il est au PSG et qu’on ne voit aucune amélioration. Il n’y a pas un joueur qui progresse. Je vois des équipes ou, il y a des joueurs qui progressent. Au PSG, je ne vois pas à part Mbappé dont je pense que la trajectoire n’a rien à voir avec le club. Honnêtement, il n’y a rien qui va. Cela étant, le PSG ne peut pas changer d’entraîneurs tous les ans. Si Zidane disait oui tout de suite, je dirais oui tout de suite quitte à sacrifier Leonardo dans la foulée, mais ça n’en prend pas le chemin » estime Pierre Ménès, qui adorerait voir Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain en 2022, mais qui a beaucoup de mal à y croire. Pour les supporters du PSG, il faudra sans doute supporter Mauricio Pochettino encore quelques mois, en espérant que l’Argentin réalise une seconde partie de saison bluffante.