PSG : Zidane a échoué, Dani Alves vise cet exploit grâce à Paris

Dans : PSG, Foot Mondial.

Alors qu’il fêtera ses 36 ans en mai prochain, Daniel Alves n’est pas prêt à raccrocher les crampons.

Sa forme physique n’est plus la même qu’auparavant mais le latéral droit du Paris Saint-Germain se sent capable de rester au haut niveau pour quelques années supplémentaires. Dans son viseur, le Mondial au Qatar, une compétition qui pourrait mettre un terme à sa carrière, si possible avec un sacre à la clé. « Mon objectif est de me battre pour aller à la Coupe du monde en 2022, a confié le Brésilien à l’AFP. Existe-t-il quelque chose de mieux ? Même Zidane n'a pas pu le faire ! »

Après avoir manqué la dernière édition pour cause de blessure, Dani Alves sera-t-il en mesure d’atteindre son objectif à l’âge de 39 ans ? En tout cas, l’ancien joueur de la Juventus Turin veut s’en donner les moyens. Si certaines rumeurs évoquent un futur départ en Premier League, l’international auriverde se voit rester à Paris. C’est pourquoi le latéral aux 38 trophées espère prolonger pour deux saisons de plus.

Dani Alves a un prix

« Cela ne dépend pas de moi ! Si cela dépendait de moi, bien sûr que oui, a confirmé le Parisien actuellement en discussions. (...) C'est moi qui déciderai quand je vais arrêter. Si tu es discipliné, travailleur, tu vas durer autant que tu le souhaites. Tu préfères être une voiture commerciale ou viser le "high level" ? Moi je choisis le "high level" ! Comme on dit, plus c'est vieux, plus c'est cher ! C'est tout moi ça. » Sans doute un message adressé au club francilien…