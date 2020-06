PSG : Zéro Ligue des Champions, Javier Pastore accuse la L1

Dans : PSG.

Javier Pastore sait pourquoi le PSG n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Paris marchait contre les équipes de Ligue 1.

Il est le joueur le plus emblématique des années QSI. Son recrutement pour 42 ME lors de l’été 2011 a marqué les esprits, et permis de faire comprendre que le PSG avait totalement changé de dimension. Première grande star du Paris SG, l’Argentin a fait rêver les supporters, même si ses problèmes physiques à répétition l’ont poussé vers la sortie après sept ans. Avec Paris, le milieu de terrain a tout connu, avec une razzia et une surdomination en Ligue 1, et les échecs à répétitions en Ligue des Champions, même si les débuts avaient été prometteurs. Pour Javier Pastore, qui s’est confié à ce sujet sur les antennes de TyC Sports, les deux sont clairement liés. Le PSG était trop au-dessus en Ligue 1, et le payait ensuite au niveau européen.

« Cela a été un très beau projet, j’ai beaucoup grandi en tant que joueur au PSG. J’ai eu la possibilité de jouer avec des idoles, avec des noms du football mondial, c’était super de pouvoir jouer avec des joueurs d’un tel niveau et d’avoir été dans ce club pendant sept ans. J’ai été le premier à arriver avec les nouveaux propriétaires du club en 2011 et j’ai vu la croissance du PSG jusqu’au jour de mon départ. Il y a eu de nombreux changements, améliorant et faisant toujours grandir l’équipe. En Ligue 1, ces dernières années, le PSG est de loin supérieur aux autres, il est très fort individuellement. Souvent les matches sont pliés en première mi-temps et dans ce cas vous ne continuez pas sur le même rythme pendant 90 minutes. C’est ce qui est nécessaire dans les matches de Ligue des Champions où vous ne pouvez pas vous assoupir une seconde. Tu peux passer un mois en France à jouer des équipes qui t’affaiblissent », a fait savoir celui qui a remporté cinq titres de champion de France en sept ans, le PSG cédant face à Montpellier et à Monaco pendant cette période.