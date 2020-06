PSG : Zéro classe, Al-Khelaïfi scandalise Bertrand Latour

Dans : PSG.

Selon toute vraisemblance, le PSG a trouvé un accord avec Edinson Cavani et Thiago Silva pour des prolongations de contrat de deux mois.

Initialement en fin de contrat au 30 juin, les deux joueurs historiques du Paris Saint-Germain vont bien terminer la saison 2019-2020 en disputant notamment le Final 8 de la Ligue des Champions, la finale de la Coupe de la Ligue et la finale de la Coupe de France. D’autres joueurs n’auront pas ce privilège. Par exemple, Eric-Maxim Choupo-Moting ne sera pas prolongé au-delà du 30 juin, et l’incertitude règne encore autour des situations de Thomas Meunier et de Layvin Kurzawa. Pour le journaliste Bertrand Latour, cela dénote un manque de classe évident, qui fait peine à voir pour un club de la dimension du Paris Saint-Germain.

« C’est vache quand même. Il y a une aventure collective. Cela me chagrine. Je ne trouve pas ça très classe. Je pensais que le monde avait changé mais rien n’a changé. Au final, l’heure est toujours au cynisme, vous (les journalistes autour de lui) êtes les porte-drapeaux du capitalisme, vous devrez assumer » a dénoncé le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, déçu de l’attitude des dirigeants parisiens. Reste que pour Eric-Maxim Choupo-Moting, le choix de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi est plutôt logique, dans la mesure où l’international camerounais ne figurait pas sur la liste des joueurs retenus par Thomas Tuchel pour disputer la deuxième partie de la saison de Ligue des Champions. Le constat sera en revanche différent si à l’avenir, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa se voient signifier que leurs contrats respectifs ne seront pas prolongés jusqu’à la fin du mois d’août…