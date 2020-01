PSG : Zéro but en deux matchs, Icardi se fait déjà lyncher

Dans : PSG.

Mauro Icardi n’a pas marqué sur les 7 buts du PSG en deux matchs face à Monaco, et a surtout traversé les deux matchs comme un fantôme.

Thomas Tuchel, qui refusait toute conclusion après le match nul de dimanche dernier contre Monaco (3-3), estimait qu’il était totalement injuste de s’arrêter sur un match au milieu d’une série de victoire. Après la revanche parfaitement négociée sur le Rocher (victoire 4-1), le PSG a montré qu’il savait en tout cas rectifier le tir et faire les efforts. Avec sept buts en deux rencontres, personne n’aurait pu croire que l’attaque parisienne allait être critiquée. Et pourtant, ce jeudi, c’est Mauro Icardi qui est ciblé après deux rencontres jugées trop discrètes et peu convaincantes. L’Equipe lui a donné la note de 3/10 pour sa rencontre à Louis-II, avec cette remarque glaçante sur les « Quatre fantastiques », qui n’étaient que trois ce mercredi soir.



« Il y avait surtout trois fantastiques, Neymar, Mbappé et Di Maria. Les deux premiers ont marqué quand l'Argentin a parfaitement illustré la capacité des attaquants à défendre, et à bien défendre. Reste Icardi, buteur impressionnant sur la première partie de saison, mais qui étale visiblement quelques limites quand la route s'élève. En deux confrontations face à Monaco, il aura touché vingt-neuf ballons et souffert de la comparaison avec Sarabia, son remplaçant à la 71e minute, qui a marqué sur son premier », a livré le journal sportif, qui sait qu’en résumant uniquement Mauro Icardi à son efficacité, l’Argentin prend le risque d’être interrogé sur son rendement et son implication dans le jeu, très faible en général.