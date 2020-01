Avec ou sans VAR, le PSG est trop fort pour Monaco !

Dans : PSG, Monaco.

Ligue 1 - Match en retard de la 15e journée

Stade Louis II

PSG bat Monaco : 4 à 1

Buts : Bakayoko (86e) pour Monaco; Mbappé (24e, 90e+1), Neymar (45e+1 sp), Sarabia (72e) pour le Paris SG

Trois jours après avoir été tenu en échec par Monaco au Parc, le Paris Saint-Germain a facilement balayé (1-4) le club de la principauté avec cependant quelques polémiques liées à l'arbitrage.

Le PSG-Monaco de dimanche avait été tellement succulent qu’on attendait avec impatience le nouvel épisode de cet affrontement, cette fois en terre monégasque. Mais ce mercredi soir l’équipe de Thomas Tuchel n’a pas laissé la moindre chance à l’ASM de s’en sortir. C’est Kylian Mbappé qui a lancé les festivités en prenant de vitesse la défense monégasque (0-1,24e). Un but validé après de longues minutes passées devant la VAR, à la fois pour un possible hors-jeu de l’attaquant français, mais aussi une faute éventuelle de Gueye sur Baldé. Paris menait logiquement et allait doubler la mise juste avant la pause, Neymar transformant un penalty accordé consécutivement à une faute plutôt très légère de Glik sur Kurzawa (1-2, 45e+1).

De retour des vestiaires, Tuchel faisait un peu tourner, et c’est Sarabia qui y allait de son but, même si là encore il fallait que M.Letexier utilise la VAR pour valider la réalisation parisienne (0-3, 73e). Profitant d’une sortie aérienne ratée de Navas, lequel percutait Thiago Silva en plein vol, Bakayolo réduisait le score (1-3, 86e). Mais il n’y avait pas de suspense puisque Mbappé, lancé idéalement par Neymar, trompait Lecomte d’un tir croisé et scellait le destin du match. Le PSG reprend huit longueurs d’avance sur l’OM, tandis que Monaco reste à la 9e place du classement.