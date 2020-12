PSG : Zakaria, la surprise du chef au mercato d'hiver ?

Dans : PSG.

Peu utilisé à Mönchengladbach, Denis Zakaria pourrait rejoindre le PSG lors du prochain mercato d'hiver.

Malgré les arrivées estivales de Danilo Pereira et Rafinha, le chantier au milieu de terrain est toujours un sujet d'actualité au Paris Saint-Germain. Si le premier est régulièrement utilisé en défense centrale par Thomas Tuchel, le second n'est pas considéré comme un pur milieu défensif. Alors que le club a réussi à se débarrasser de Jesé, les dirigeants parisiens vont désormais pouvoir se pencher sur les recrues. Si la folle rumeur Lionel Messi risque d'animer les prochaines semaines, c'est bel et bien au poste de numéro 6 que Leonardo souhaiterait du renfort. Et selon Don Balon, ce renfort pourrait être Denis Zakaria, milieu de terrain évoluant en Bundesliga.

En fin de contrat en juin 2022, l'international suisse n'a jamais caché son désir de quitter le Borussia Mönchengladbach. Une situation qu'il paie depuis le début de la saison. En effet, le milieu défensif n'a disputé que 130 minutes, lui qui était titulaire indiscutable l'an dernier. Alors que de nombreux géants européens sont intéressés comme le Bayern Munich ou les deux clubs de Manchester, le natif de Genève aurait fait du PSG sa priorité. Box-to-box au physique impressionnant, le joueur de 24 ans apporterait sans aucun doute une plus-value dans l'effectif parisien. Etant donné la situation contractuelle du joueur, le club allemand pourrait être tenté de vendre Zakaria dès cet hiver. Alors que sa valeur est estimée à 40 millions d'euros, la presse espagnole estime que le Suisse pourrait partir pour 30 millions. À ce prix là, ce transfert aurait tout pour être une excellente surprise pour le PSG.