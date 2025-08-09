PSG ‍: Zabarnyi arrive lundi à Paris pour 68ME

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les derniers détails des négociations entre le PSG et Bournemouth ont été réglés dans la nuit, et Illya Zabarnyi est attendu lundi à Paris pour signer son contrat de cinq ans.

Cette fois, c'est la bonne. Même s'il ne faisait plus aucun doute que le défenseur international ukrainien sera sous le maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine, les confirmations d'un accord s'étant multipliées ces derniers jours, plusieurs journalistes annoncent ce samedi matin qu'après un dernier round de négociations, les dirigeants de Bournemouth et du PSG ont bouclé le transfert de Illya Zabarnyi pour 63 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus, les documents légaux étant en passe d'être signés. Ce sont ces fameux bonus qui ont retardé la signature d'un protocole d'accord. Selon Sacha Tavolieri, le joueur ukrainien destiné à concurrencer, puis à remplacer Marquinhos, arrivera ce lundi à Paris pour passer sa visite médicale, puis parapher le contrat de cinq ans dont il a déjà négocié les contours ces dernières semaines. La fin de très longues discussions entre le Paris SG et le club de Bournemouth qui exigeait 70 millions d'euros pour céder son roc défensif.

Zabarnyi arrive au top à Paris

Confirmant ce transfert, Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, précise que le Paris Saint-Germain va récupérer un joueur en pleine forme et qui sera aussitôt opérationnel. « Illia Zabarnyi est prêt physiquement et a effectué toute la présaison avec Bournemouth. Il jouait d'ailleurs encore, en tant que titulaire, lors du match de préparation contre West Ham le week-end dernier », rappelle notre confrère. Même si le défenseur central ukrainien est déjà prêt à intégrer le groupe de Luis Enrique, il semble totalement improbable qu'il joue mercredi prochain la Supercoupe d'Europe entre le PSG et Tottenham en Italie. Quoi qu'il en soit, l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, qui avait fait de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi ses deux priorités lors de ce mercato 2025, doit se réjouir de voir que Luis Campos a accédé à ses désirs.

Fin du mercato pour le PSG ?

À voir si les champions d'Europe vont s'arrêter là ou si le PSG va encore s'offrir quelques renforts avant le 1er septembre prochain, notamment sur le plan offensif où l'avenir de Gonçalo Ramos n'est pas très clair. Seuls Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi savent exactement ce que Luis Enrique a en tête pour tenter de gagner une deuxième Ligue des champions consécutive.