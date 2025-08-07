Accord PSG-Bournemouth, Zabarnyi arrive enfin

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Cette fois, c'est du sérieux. Plusieurs sources très sérieuses annoncent que le PSG et Bournemouth ont trouvé un accord pour le transfert d'Ilya Zabarnyi au Paris Saint-Germain.

63 millions d'euros, plus des bonus. Après des semaines de négociations, et plusieurs annonces d'une signature imminente, cette fois, Ben Jacobs et Fabrizio Romano confirment que cette fois Ilya Zabarnyi va signer au PSG. Luis Enrique avait fait du défenseur ukrainien de Bournemouth sa priorité défense, l'entraîneur des champions d'Europe estimant que l'international de 22 ans était taillé pour devenir le successeur de Marquinhos sur le long terme. Mais, les dirigeants du club de Premier League se sont longtemps montré intraitables en réclamant 70 millions d'euros et pas un centime de moins pour vendre au Paris Saint-Germain l'ancien joueur du Dynamo Kiev. Arrivé en Premier League en janvier 2023 pour 22,5 millions d'euros, Ilya Zabarnyi est devenu en référence en Angleterre et le PSG frappe un gros coup.

Ilya Zabarnyi, premier gros renfort du PSG

De son côté, Ilya Zabarnyi attendait avec impatience l'accord entre Bournemouth et le Paris Saint-Germain, le défenseur ukrainien ayant un peu de mal à comprendre pourquoi ce dossier traînait. En effet, sa venue au PSG était annoncé depuis le mois de juin, Luis Enrique comptait même sur lui pour le Mondial des clubs. Il a fallu que Nasser Al-Khelaifi s'invite il y a quelques semaines dans les négociations pour qu'enfin la position des deux clubs se rapproche et se concrétisent enfin.

A priori, et même si l'opération est finalisée d'ici à ce week-end, l'entraîneur des champions d'Europe devra composer sans son nouveau défenseur pour la Supercoupe d'Europe programmé le mercredi 13 juillet prochain contre Tottenham. Cependant, Ilya Zabarnyi, qui s'est préparé physiquement tout l'été, sera probablement rapidement au niveau physique de ses coéquipiers, lesquels n'ont repris l'entraînement que mercredi et n'ont donc pas une avance énorme par rapport à leur nouveau coéquipier.