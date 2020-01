PSG : Xavi a déjà un avis sur le cas Neymar

Dans : PSG.

Annoncé de plus en proche du FC Barcelone, Xavi semble avoir un avis déjà bien clair sur l'intérêt de faire revenir Neymar au Barça s'il devient entraîneur.

L’avenir de Neymar se joue-t-il actuellement du côté du Qatar mais pas précisément au sein des bureaux de l’Emir ? C’est peut-être le cas, puisque c’est là que les émissaires du FC Barcelone négocient avec le club d’Al Sadd pour obtenir que Xavi soit libéré afin de venir prendre les commandes du club catalan une fois que le départ d’Ernesto Valverde sera entériné. Et si l’emblématique joueur du Barça revient au Camp Nou il a déjà des idées claires sur plusieurs dossiers chauds et notamment celui de la star brésilienne du PSG avec qui il a eu le plaisir de jouer.

Et ce samedi, le Mundo Deportivo a ressorti de ses archives une interview de Xavi réalisée en plein mercato estival 2019 lorsque le retour de Neymar était évoqué à Barcelone. Et le probable futur coach du Barça était favorable à ce come-back du joueur brésilien, même s’il posait évidemment des questions. « Si Neymar serait un bon renfort pour Barcelone ? Bien sûr que ça le serait. Nul doute que Neymar est footballeur capable, comme Griezmann, de faire la différence. Il a déjà joué au Barça, nous le connaissons, nous avons remporté une Ligue des champions avec lui et il a fait un passage fantastique ici. L’entraîneur et la direction sportive décident, mais si nous analysons le joueur Neymar, je pense que c’est un numéro 10 spectaculaire (...) D’un côté c’est évidemment très excitant de le faire revenir, mais de l’autre il y a aussi des doutes sur ce qu’il s’est passé au PSG », confiait, à l’époque, Xavi. Reste tout de même que dans cette opération, il y a encore plein de choses à boucler et notamment la venue de ce dernier comme entraîneur de son club de coeur.