PSG : Willian à Paris, Leonardo dit bingo au mercato !

Dans : PSG.

Courtisé par les cadors de Premier League dans l’optique du mercato estival, Willian figure également dans le viseur de Leonardo au Paris Saint-Germain.

Si tout le monde s’arrache à ce point l’ailier droit brésilien de Chelsea, c’est car la situation contractuelle de ce dernier est très attractive. Et pour cause, l’ancien milieu offensif de l’Anzhi Makhatchkala sera libre comme l’air le 30 juin prochain. Une situation qui a d’ores et déjà alerté Manchester United et Arsenal, lesquels rêvent de rafler la mise en récupérant un international brésilien chevronné aux joutes de la Premier League pour zéro euro. Mais selon les informations obtenues par Le 10 Sport, le profil de Willian plait également à un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions… à savoir le Paris Saint-Germain.

Effectivement, le média indique que Willian coche toutes les cases auprès du directeur sportif parisien Leonardo. L’attaquant de Chelsea est très technique, présente l’avantage d’être polyvalent et d’avoir un excellent état d’esprit, en plus d’être libre de tout contrat et donc accessible pour une somme ridicule au mercato. Paris, qui perdra Choupo-Moting et Cavani (libres) à l’issue de la saison verrait ainsi d’un très bon œil la venue de Willian. De plus, toujours surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le Paris Saint-Germain est à l’affût de ce genre d’opportunité, comme le prouve le coup réalisé avec Ander Herrera la saison dernière au mercato. Reste maintenant à voir si le Paris SG parviendra à rafler la mise car outre Arsenal et Manchester United, plusieurs cadors européens pourraient également se positionner dans les prochaines semaines. En Espagne et en Italie, on évoque déjà des intérêts de Barcelone et de la Juventus Turin, sans que cela n’ait pour l’instant trouvé de réelle confirmation…