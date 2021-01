PSG : Wilfried Zaha, l’exigence n°1 de Pochettino à Paris !

Dans : PSG.

Annoncé depuis plusieurs jours comme le futur entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino arrive ce vendredi dans la capitale française.

Comme indiqué par ailleurs, l’entraîneur argentin de 48 ans a passé les fêtes de fin d’année à Londres avec sa famille. Place désormais aux choses sérieuses, Mauricio Pochettino va débarquer ce vendredi à Paris, où il va signer son contrat en faveur du PSG. Le successeur de Thomas Tuchel s’est déjà mis au travail, prenant notamment contact avec la cellule médicale dirigée par Christophe Baudot dans le but de faire un point sur l’état des troupes. En parallèle, Mauricio Pochettino a naturellement évoqué le mercato hivernal en compagnie de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi. L’occasion d’évoquer les dossiers Neymar et Kylian Mbappé, mais également de glisser un ou deux noms aux dirigeants franciliens.

Sans surprise, Mauricio Pochettino a recommandé les recrutements de ses anciens tauliers de Tottenham, Dele Alli et Christian Eriksen. Mais selon les informations obtenues par Don Balon, l’Argentin a également chuchoté à l’oreille de Leonardo le nom d’un attaquant de Premier League. Il s’agit de Wilfried Zaha, auteur de 8 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison à Crystal Palace. Sous contrat avec les Eagles jusqu’en juin 2023, l’international ivoirien de 28 ans réclame son départ depuis près de deux ans. Après avoir été proche de s’engager à Arsenal il y a un an, il verrait assurément d’un bon œil un transfert à Paris. Reste que de son côté, Crystal Palace ne se débarrassera pas aussi facilement de son plus grand atout offensif. Et malheureusement, les exigences du président Steve Parish ne devraient pas être en adéquation avec les moyens financiers du PSG sur ce mercato hivernal. Reste que Mauricio Pochettino apprécie le profil de l’Ivoirien, et pourrait relancer cette piste dès cet été, notamment en cas de départ de Kylian Mbappé…