PSG : Wilfrid Mbappé appelle au calme autour d'Ethan

Dans : PSG, Ligue 1.

On l'a appris cette semaine, Ethan Mbappé, le jeune frère de Kylian, va passer d'ici la fin du mois d'avril, le 22 précisément, un stage probatoire d'admission afin d'intégrer, s'il en a le niveau, l'INF Clairefontaine. Forcément, cette possibilité de voir le jeune garçon de 13 ans, qui est en pré-formation au Paris Saint-Germain, entrer dans un lieu aussi emblématique que l'INF colle déjà des étoiles dans les yeux de tout le monde. Mais ce dimanche, Wilfrid Mbappé tente de ramener un peu de calme dans cette histoire en demandant qu'Ethan soit laissé un peu tranquille.

« Il y a 48 enfants qui ont été pris à Clairefontaine. On en fait une information car c’est le frère de. Nous voulons qu’on le laisse tranquille, qu’il soit à Clairefontaine ou pas. Ethan fait son petit bonhomme de chemin et je suis content qu’il écrive sa propre histoire », a confié, dans Le Parisien, le père de Kylian et Ethan Mbappé, qui ne veut pas que la pression soit déjà énorme sur les épaules d'un garçon qui n'a que 13 ans et encore plein de choses à découvrir et à prouver. Mais forcément, l'image de son frère le met sous la lumière des projecteurs de manière très précoce.