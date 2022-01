PSG : Wijnaldum refuse de trahir le Qatar pour les Saoudiens

En manque de temps de jeu au PSG depuis le début de la saison, Georginio Wijnaldum n’est plus fermé à un départ de Paris lors du mercato hivernal. Absent pour trois semaines suite à sa blessure contre Brest, l'international néerlandais veut retrouver des couleurs.

Plusieurs clubs de Premier League sont sur les rangs pour accueillir l’ancien milieu de terrain de Liverpool, en difficulté depuis le début de la saison au Paris Saint-Germain. Ces dernières semaines, Arsenal ou encore Everton et Newcastle ont été associés à Georginio Wijnaldum. Mais selon les informations de Football Insider, l’international néerlandais a d’ores et déjà signifié à Newcastle qu’il ne s’engagerait pas en faveur des Magpies. En effet, malgré les moyens colossaux de l’Arabie Saoudite pour monter une grosse équipe à Newcastle, Georginio Wijnaldum a fait savoir à ses agents qu’il ne souhaitait pas rejoindre un club aussi mal en point au classement avec un risque de relégation à la fin de la saison.

Matchday ⚽️⚡️ Back at the Parc de Princes for our game against Brest. Let’s go 💪🏾🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/TdwEX3mAgK