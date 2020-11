PSG : Wijnaldum le bon plan de l'été, Paris accélère

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain cible Georginio Wijnaldum pour apporter des qualités supplémentaires à son entrejeu. La situation contractuelle du joueur à Liverpool peut réjouir les Parisiens, tout comme l’Inter Milan et le FC Barcelone.

Le PSG n’arrête jamais ses recherches pour renforcer son milieu de terrain. Ils sont pourtant deux à être arrivés cet été à ce poste, Rafinha et Danilo Pereira. Néanmoins, ce dernier a déjà été repositionné en défense centrale plusieurs fois par Thomas Tuchel, la dernière en date à Nantes samedi soir. Paris veut continuer à rêver plus grand et s'apprête à jeter son dévolu sur un champion d’Angleterre, également vainqueur de la C1 en 2019. Selon Todo Fichajes, cette nouvelle piste se nomme Georginio Wijnaldum. Le club parisien peut espérer réaliser un joli coup concernant le joueur de 29 ans, puisque son contrat à Liverpool se termine en juin prochain.

S’il n’est pas prolongé d’ici-là, Paris pourra l’enrôler sans débourser un centime, une aubaine à fortiori dans cette période marquée par la crise. Il faudra cependant se montrer le plus convaincant. Le champion de France en titre est à la lutte avec l’Inter Milan et le FC Barcelone. L’entraîneur du club italien Antonio Conte, a donné son feu vert pour offrir un contrat à Wijnaldum. Quant au Barça, Ronald Koeman souhaite le rapatrier après l’avoir eu sous ses ordres pendant deux ans avec la sélection des Pays-Bas. Le lutte entre les trois cadors européens promet. Georginio Wijnaldum a l’embarras du choix s’il décide d’entamer une nouvelle étape dans sa carrière, après cinq saisons passées chez les Reds.