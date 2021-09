PSG : Wijnaldum décevant, il y a une explication

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Georginio Wijnaldum réalise pour le moment un début de saison particulièrement décevant. Mais selon l’ancien international néerlandais, Frank Verlaat, il n’y a pas encore de quoi s’inquiéter.

En doublant le FC Barcelone dans le dossier Georginio Wijnaldum, Paris Saint-Germain avait réalisé l’un des premiers jolis coups du dernier mercato. L’arrivée libre en provenance de Liverpool du milieu néerlandais a tout d’une bonne affaire. Mais pour le moment, force est de constater que Georginio Wijnaldum ne répond pas aux attentes. Le cadre des Pays Bas n’a convaincu personne à Paris sur ce début de saison. Mauricio Pochettino l’a sorti à la mi-temps contre Bruges, prétextant une blessure. Mais Georginio Wijnaldum aurait quitté sa sélection sans aucune blessure détectée. Ce remplacement ressemblerait beaucoup plus à une sanction tant le milieu semblait dépassé sur ces 45 premières minutes. Son compatriote, l’ex-international néerlandais, Frank Verlaat, a volé à son secours dans les colonnes de L’Equipe ce dimanche.

« On sait de quoi il est capable, il a des poumons et le sens du jeu »

« C’est toujours pareil quand tu vois arriver un nom d’une équipe comme Liverpool, il y a des attentes. On sait de quoi il est capable, il a des poumons et le sens du jeu, et quand on compare on peut être déçu. Mais qu’il soit cramé, je n’y crois pas. Avec la sélection, où il est à l’aise, respecté, il montre un visage complètement différent », a estimé l’ancien joueur de l’AJ Auxerre pour le quotidien sportif national. Georginio Wijnaldum devrait avoir une occasion de lancer définitivement son aventure parisienne ce dimanche soir contre l’OL. A moins que. Selon les informations sorties dans différents médias, Mauricio Pochettino hésiterait entre le Néerlandais et Leandro Paredes, pour une place aux côtés d’Ander Herrera, lui excellent depuis le début de la saison, et Idrissa Gueye, de retour après sa suspension en Ligue des champions.