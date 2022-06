PSG : Wijnaldum chipé au mercato, Barcelone en pleure de rire

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors qu’il se dirigeait vers le FC Barcelone l'été dernier, Georginio Wijnaldum avait finalement atterri au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale pensait priver l’ennemi d’un joli coup. Mais près d’un an plus tard, la presse catalane constate avec plaisir que le Néerlandais est passé à côté de sa saison.

Georginio Wijnaldum remporte un prix pour sa première saison au Paris Saint-Germain. Et comme vous pouvez le deviner, la distinction n’est pas flatteuse. En effet, le site Get French Football News s’est basé sur les votes de ses spécialistes et sur ceux de 100 000 fans. Résultat, dans la catégorie du plus gros flop, c’est le milieu parisien qui a été plébiscité. L’information aurait pu passer inaperçue. Mais c’était sans compter sur le média catalan Mundo Deportivo, ravi de relayer cette nouvelle en rappelant comment Georginio Wijnaldum avait atterri au Paris Saint-Germain l’été dernier.

🇫🇷⏬ Georginio Wijnaldum acaba de ser nombrado como 'Fracaso del año de la Ligue 1'.https://t.co/04nNQ3O89O — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 15, 2022

Le milieu de terrain était libre de tout contrat après son passage remarqué à Liverpool, et semblait parti pour s’engager avec le FC Barcelone. Mais suite à un rebondissement, le club francilien avait chipé le Néerlandais grâce à une offre plus alléchante sur le plan financier. Autant dire que les dirigeants parisiens avaient pris un malin plaisir à contrecarrer les plans du Barça, devenu un club ennemi ces dernières années. Mais près d’un an plus tard, force est de constater que le joli coup espéré n’a pas répondu aux attentes.

Wijnaldum écarté en sélection

Malgré un temps de jeu plutôt correct, l’ancien Red a énormément déçu dans ses performances. Georginio Wijnaldum a tout simplement été méconnaissable sous le maillot rouge et bleu cette saison. Il semble que le Parisien n’ait jamais été capable de s’intégrer au schéma tactique de Mauricio Pochettino. C’est pourquoi le cadre des Pays-Bas, qui n’a même pas été convoqué lors du dernier rassemblement, ne sera probablement pas retenu par ses dirigeants cet été. Mais cette fois, pas sûr que le Barça s’y intéresse.