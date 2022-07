PSG : Wijnaldum à la Roma, un ultime détail à régler !

Ecarté par le PSG pour la tournée au Japon, Georginio Wijnaldum va quitter le club. Son départ ne fait quasiment plus aucun doute.

Un an seulement après son arrivée -libre- en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum est sur le point de quitter le Paris Saint-Germain. Ecarté par Christophe Galtier pour la tournée du PSG au Japon, l’international néerlandais a pris conscience de l’urgence de la situation, à six mois de la Coupe du monde au Qatar. L’ancien taulier des Reds a fait part de son envie de quitter le PSG selon les informations de L’Equipe. Du haut de ses 31 ans, Georginio Wijnaldum veut du temps de jeu, ce que Paris ne peut lui promettre et encore moins après la signature de Vitinha en attendant celle, probable, de Renato Sanches. Ce vendredi, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano confirme que la piste la plus chaude de Georginio Wijnaldum est l’AS Roma, où José Mourinho en fait sa priorité.

Paris Saint-Germain and Gini Wijnaldum have decided to part ways this summer, confirmed. Work in progress to find new club as soon as possible, PSG are prepared to loan him out in the next days or weeks. 🚨🇳🇱 #PSG



AS Roma, really interested - but no official bid yet. pic.twitter.com/x24KfanfI1