PSG : Wenger refuse l'offre du Qatar et dit pourquoi

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a tenté à plusieurs reprises de s’attacher les services de l’expérimenté Arsène Wenger.

Pour le poste d’entraîneur puis afin d’occuper un rôle plus important dans l’organigramme du club, l’ex-manager d’Arsenal a été approché à plusieurs reprises par Nasser Al-Khelaïfi en personne. Il faut dire qu’Arsène Wenger et le président du Paris Saint-Germain se connaissent bien, et entretiennent une relation amicale depuis de longues années. Mais sur l’antenne de Canal Plus, le technicien français de 70 ans est revenu sur les raisons de son refus de rejoindre Paris. Il explique notamment que son attachement pour Arsenal, club avec lequel il était engagé contractuellement au moment des avances du PSG, a eu raison de l’offre en or du Qatar.

Wenger ne voulait pas trahir Arsenal

« Pourquoi ne pas avoir rejoint le PSG ? Parce qu’à l’époque j’étais pris à Arsenal et que je voulais aller au bout de ma mission » explique simplement Arsène Wenger avant de poursuivre. « Aujourd’hui, ils ont été dans une autre direction très respectable. Pour l’instant, je suis à fond dans la mission que j’ai dans la FIFA. Pour l'année prochaine ou dans deux ans, je suis vraiment installé à la FIFA ». Notons par ailleurs qu’Arsène Wenger a habilement esquivé une question de Geoffroy Garétier sur l’intérêt de l’Olympique Lyonnais, qui a très fortement pensé à son profil afin de prendre la succession de Sylvinho avant de finalement nommer Rudi Garcia. Et quant à savoir si Arsène Wenger reprendra un jour du service sur le banc d’un club européen, le principal intéressé a laissé plané le doute, faisant savoir qu’à 70 ans, les possibilités étaient désormais restreintes mais qu’il ne se fermait aucune porte…