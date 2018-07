PSG : Weigl c'est bien, mais le PSG vise encore plus fort !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A la recherche d’un milieu défensif pour combler le départ de Thiago Motta, le PSG est régulièrement cité comme un courtisan de Julian Weigl.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund dispose d’un bon de sortie et ces dernières heures, plusieurs médias l’ont envoyé dans la capitale française. Or, rien n’est encore bouclé comme l’a d’ailleurs confirmé l’entraîneur allemand Thomas Tuchel à l’issue de la victoire contre l’Atlético Madrid. « Je suis au courant de ce qui se passe, et je peux vous dire qu’il n’y a rien avec Weigl ».

Une tendance confirmée par Sky Sport Deutschland. En effet, le média allemand affirme qu’il n’existe aucun accord contractuel entre le Paris Saint-Germain et Julian Weigl. Par ailleurs, le club parisien « a d’autres priorités au poste de sentinelle ». Autrement dit, Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi veulent s’attacher les services d’un joueur au calibre supérieur au mercato. Ngolo Kanté ? Ce n’est un secret pour personne, l’international français est la priorité du PSG. Mais cette piste semble s’être envolée ce mardi puisque The Times a révélé que Chelsea avait décidé de blinder l’ancien Caennais en lui offrant près de 17ME par an…