PSG : L'inter a mis une clause anti-arnaque, Al-Khelaïfi piégé

Buteur à 12 reprises en Ligue 1 cette saison, Mauro Icardi a perdu sa place de titulaire au Paris Saint-Germain depuis quelques semaines.

Indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel en début de saison, l’Argentin semble désormais derrière Edinson Cavani dans la hiérarchie des attaquants au Paris Saint-Germain. Remplaçant face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions puis face à Lyon en Coupe de France, le buteur de 27 ans traverse une période délicate. Et forcément, cela soulève un certain nombre de questions à trois mois de la fin de son prêt en provenance de l’Inter Milan. Pour rappel, le PSG aura la possibilité de lever une option d’achat à 70 ME pour le transférer définitivement. Mais pour l’heure, aucune décision définitive n’a été prise selon Tuttosport.

Par ailleurs, le média turinois confirme l’intérêt de la Juventus Turin à l’égard de Mauro Icardi. Et apporte une nouvelle information dans ce dossier. Pour le journal transalpin, l’Inter Milan a négocié une clause qui lui permettra de récupérer 15 ME supplémentaire si le Paris Saint-Germain venait à revendre Mauro Icardi dans un club italien. Autrement dit, les Nerazzurri récupéreraient 85 ME et non 70 ME si le PSG venait à acheter Mauro Icardi avant de négocier son départ dans un club italien tel que la Juventus Turin. Reste maintenant à voir quelle sera la volonté du Paris SG lors du mercato estival concernant Mauro Icardi, lequel pourrait d’ailleurs avoir des envies d’ailleurs s’il ne retrouve pas sa place de titulaire d’ici la fin de la saison. Assurément, le feuilleton Mauro Icardi ne fait que commencer au PSG… et il risque d’être plein de rebondissements.