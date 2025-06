PSG ‍: Wanda Nara dément cette folle rumeur sur Achraf Hakimi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ancienne compagne de Mauro Icardi, Wanda Nara a pris la parole pour évoquer sa prétendue relation avec Achraf Hakimi.

Ancienne épouse de Mauro Icardi, Wanda Nara est un nom très connu au PSG puisqu’elle s’occupait aussi des intérêts économiques de l’attaquant argentin quand ce dernier était au Parc des Princes. Les tergiversations de son transfert depuis l'Inter Milan avaient beaucoup fait parler à l'époque. Leur relation était très souvent mise en avant sur les réseaux sociaux de l’ancienne épouse de Maxi Lopez, qui s’est ensuite séparée de son chéri quand ils sont arrivés en Turquie, du côté de Galatasaray. Celle qui est désormais influenceuse a connu une relation avec le rappeur argentin L-Gante mais est désormais célibataire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda Nara (@wanda_nara)

Aperçue à divers endroits de fête, en même temps qu’un certain Achraf Hakimi qui aime bien aussi s’amuser, Wanda Nara s’est sentie obligée de démentir les rumeurs sur sa relation avec le défenseur marocain du PSG. Surtout que l’influenceuse était à Munich pour la récente finale de la Ligue des Champions. « J’ai une très bonne relation avec les gens du PSG, mais cela s’arrête là », a fait savoir l’Argentine à la chaine de télévision locale America TV et son émission vedette LAM. « Oui, j’ai entendu les rumeurs mais ne ne suis pas avec Hakimi. Je ris car à chaque nouvelle journée, il y a un nouveau nom en couple avec moi. Cela fait beaucoup de noms. Mais je suis célibataire. Je m’amuse et ne veux pas me retrouver dans une situation non voulue. Et je ne m’engagerai jamais avec quelqu’un qui est en couple. Ces rumeurs sont surtout là pour blesser et faire du mal », a assuré Wanda Nara, pourtant accusée par Mauro Icardi de l’avoir trompé pendant qu’ils étaient encore ensemble, notamment avec le footballeur Keita Baldé.