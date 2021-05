PSG : Wanda Nara coupable du malaise Icardi ?

Dans : PSG.

Plus que jamais, Mauro Icardi est sur le départ après une saison chaotique au Paris Saint-Germain.

Auteur de seulement 7 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’international argentin du PSG ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale française. Et pour cause, Kylian Mbappé s’affirme de plus en plus comme un avant-centre axial, et Mauro Icardi ne semble pas vraiment dans les petits papiers de Mauricio Pochettino. L’entraîneur du PSG ne retiendra pas l’ex-capitaine de l’Inter Milan au mercato. Cela tombe bien, l’Argentin est sollicité par plusieurs clubs italiens, de l’AS Roma à l’AC Milan en passant par la Juventus Turin. Et à en croire les informations obtenues par Calcio Mercato, c’est principalement Wanda Nara, sa compagne et représentante, qui pousse Mauro Icardi à quitter le PSG pour revenir en Italie.

En effet, la très influente compagne de Mauro Icardi insiste auprès de son mari pour revenir en Italie, où ses activités professionnelles sont nombreuses, notamment à la télévision. Le média indique très clairement que Mauro Icardi aurait bien prolongé le plaisir à Paris mais que l’éloignement avec l’Italie devient de plus en plus difficilement supportable pour Wanda, désireuse de retrouver ses habitudes transalpines. Reste maintenant à voir quel club sera en mesure de s’aligner sur les exigences du Paris Saint-Germain… et de Mauro Icardi. Non-qualifiée pour la Ligue des Champions, la Roma aura bien du mal à convaincre le joueur. Un constat qui pourrait aussi être valable pour l’AC Milan, qui peut encore tout perdre d’ici à la fin de la saison. De son côté, la Juventus Turin a coché le nom de Mauro Icardi mais cible également Milik (OM) ou encore Kean (Everton) et n’a pas encore tranché définitivement son choix. L’avenir de l’attaque turinoise dépendra aussi de la volonté de Cristiano Ronaldo, pas encore assuré de rester…