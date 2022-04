PSG : Wanda Nara agent de Mauro Icardi, l'emploi fictif dénoncé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Mauro Icardi ne serait pas le seul et le premier à donner un emploi fictif à son épouse, mais selon une journaliste argentine, Wanda Nara s'est inventée un rôle d'agent de l'attaquant du PSG.

Lorsque Mauro Icardi a finalement quitté l’Inter pour signer un très juteux contrat au PSG, tout le monde a tenu à féliciter le travail réalisé par la compagne de l’attaquant argentin, qui est également sa représentante. Wanda Nara, c’est d’elle qui s’agit cumule ce rôle pas si simple d’agent de footballeur, avec celui d’influenceuse, la jeune femme pesant quelques millions de followers sur les réseaux sociaux, et de patronne d’une ligne de maillots de bain et de produits cosmétiques vendus en ligne dans un Wanda Store.

Cependant, lors d’une émission à la télé argentine intitulée Los socios del espectaculo, une journaliste a affirmé qu’en fait Wanda Nara n’était pas la véritable agent de Mauro Icardi, jouant seulement ce rôle en façade moyennant de belles commissions. Karina Lavicoli, la journaliste en question, a dévoilé ce qui serait, selon elle, une véritable imposture mise en place par l’épouse de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Wanda Nara gère les biens du couple, mais pas la carrière de Mauro Icardi

En direct à la télévision, Karina Lavicoli a balancé dur sur Wanda Nara. « La présenter comme la représentante de Mauro Icardi, c’est un mensonge. C’est une belle histoire qu'elle a montée pour se donner de l'importance, mais quand il s'agit de négocier, ce n'est pas elle qui s'assoit autour d’une table et discute. Tout cela, c’est un mensonge », a lancé la journaliste argentine, provoquant un petit malaise sur le plateau de l’émission. Une autre animatrice de ce talk-show a tout de suite tenu à préciser, Mariana Brey indiquant que même si Wanda Nara n’était pas la représentante de Mauro Icardi, elle, et elle seule, gérait l’ensemble des biens du couple et que donc peu importe qu’elle soit son manager ou pas. Du côté du PSG, on espère surtout qu'une porte de sortie sera trouvée pour celui qui est devenu un vrai boulet dans l'effectif de Mauricio Pochettino, et qui s'est surtout fait remarquer par sa saga familiale avec son épouse.