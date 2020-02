PSG : Wanda Nara accusée d'un anniversaire trop bruyant

Dans : PSG.

Depuis la parution de photos et de vidéos de l'anniversaire commun d'Icardi, Di Maria et Cavani, Wanada Nara a les oreilles qui sifflent. L'épouse de Mauro Icardi aurait organisé la fête et largement communiqué.

Wanda Nara n’y voyait probablement aucun inconvénient, mais sans le vouloir l’épouse et représentante a remis un coup de pression sur le Paris Saint-Germain. Et cela deux jours seulement après la défaite à Dortmund et les soubresauts provoqués par le frère de Kimpembe et les propos de Neymar. Il y a 10 jours, lorsque Wanda Nara a commencé à préparer ce triple anniversaire de Mauro Icardi, Angel Di Maria et Edinson Cavani, tout allait bien au PSG et en calant cette date du 20 février, elle ne craignait rien. Confiée à la société Dream Come True Events, qui avait réservé le Pavillon Dauphine, cette soirée a été une réussite pour la centaine d’invités, mais c’est au niveau de la communication que cela a dérapé.

Interrogé par Le Parisien, des invités à cet anniversaire ont confié qu’on leur avait demandé de la discrétion, mais que contrairement à l’anniversaire de Neymar les téléphones n’étaient pas restés au vestiaire. Et très vite les images des joueurs torse nue et fêtant comme il se doit ce triple anniversaire ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment via l’épouse de Mauro Icardi. « Ils auraient pu rester plus discrets », estime un intime du vestiaire, qui regrette l’utilisation intempestive des réseaux sociaux par Wanda Icardi alors que les joueurs présents l’ont joué plutôt sobre en termes de communication », explique Yves Leroy dans le quotidien régional. Même si Leonardo et Nasser Al-Khelaifi n'ont pas réagi à tout cela, le président du PSG n'aurait pas apprécié cette communication tapageuse. Wanda Nara a tout intérêt à retenir rapidement la leçon, même si de l'aveu même des participants les footballeurs parisien ont tous été raisonnables et seraient partis bien avant l'extinction des feux à 5h du matin.