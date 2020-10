PSG : Wanda Icardi provoque, l’Italie s’enflamme

Dans : PSG.

Cet été, Mauro Icardi a été définitivement transféré au Paris Saint-Germain en provenance de l’Inter Milan.

Durant de longues semaines, il existait toutefois un doute sur l’avenir de l’international argentin. Ce qui était certain en revanche, c’est que Mauro Icardi n’avait aucune chance de revenir à l’Inter Milan, où le divorce était consommé avec les supporters nerazzurri. Et tandis que la formation d’Antonio Conte a surmonté le départ de Mauro Icardi en recrutant notamment un joueur comme Romelu Lukaku il y a plus d’un an, la femme de l’attaquant du Paris Saint-Germain Wanda Icardi a fait parler d’elle à l’Inter Milan via son compte Instagram.

Reine de la provocation, la charismatique compagne de Mauro Icardi a mis de l’huile sur le feu après la défaite de l’Inter Milan face au Milan AC (2-0) dans le derby ce week-end en rappelant que la famille Icardi n’avait désormais plus aucune affection pour les noirs et bleu. « Sans amour, il n'y a pas de derby. Félicitations à mes amis de Milan (du Milan AC ndlr) » a lâché Wanda Nara, dont les propos ont été massivement repris en Italie, sans manquer de faire polémique. Il faut dire que la femme de Mauro Icardi est une véritable personnalité à Milan. Car au-delà d’être la femme de l’ancien capitaine de l’Inter, Wanda est surtout une chroniqueuse de télévision célèbre… et jamais très loin des polémiques. En voilà une de plus au compteur de la sulfureuse blonde de 33 ans, native de Buenos Aires et qui a totalement enflammé les réseaux sociaux en Italie avec ce post très controversé sur Instagram.