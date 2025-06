PSG ‍: Vitinha Ballon d’Or, Dembélé ne va pas aimer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de la Ligue des Nations avec le Portugal, Vitinha continue d’enrichir son palmarès cette saison. Le milieu du Paris Saint-Germain pourrait devenir un sérieux candidat au Ballon d’Or et faire de l’ombre à son coéquipier Ousmane Dembélé.

Annoncé favori pour le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a quand même de quoi s’inquiéter. Sans parler de la concurrence du jeune Barcelonais Lamine Yamal, d’autres menaces apparaissent parmi ses coéquipiers. Le nom de son capitaine en équipe de France Kylian Mbappé est parfois cité, pendant que son partenaire au Paris Saint-Germain Achraf Hakimi récolte aussi pas mal de louanges.

Le Portugal milite pour Vitinha

Ce n’est pas l’idéal pour réunir la majorité des votes, d’autant qu’un autre Parisien pourrait contrecarrer ses plans. Vainqueur de la Ligue des Nations avec le Portugal dimanche, Vitinha vient d’ajouter un cinquième trophée collectif à son palmarès cette saison après la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions et le Trophée des Champions. Une armoire à la hauteur de ses excellentes performances avec le Paris Saint-Germain et en sélection.

Alors même si son humilité l’empêche de se considérer comme un potentiel lauréat du Ballon d’Or, son sélectionneur Roberto Martinez ne prend pas de gants. « Ce que Vitinha réalise cette saison, pour moi, sans aucun doute, le justifie, a commenté le coach du Portugal. C'est un joueur essentiel dans les succès du PSG cette année. Je pense que, par son style et son efficacité, il mérite d'être Ballon d'Or. »

C’est aussi l’avis de son compatriote Ruben Dias. « Il a évidemment le droit de penser et de rêver du Ballon d’Or, a estimé le défenseur central de Manchester City. Cette saison, si ce n’était pas déjà clair pour tout le monde, il a définitivement démontré le genre de joueur qu’il est et ce qu’il est capable de réaliser. » A la Rodri l’année dernière, le Parisien aux 7 buts et 3 passes décisives cette saison pourrait bien surprendre les favoris.