PSG ‍: Visite médicale en cours pour Joao Neves, son contrat l’attend

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dans un dossier à rallonge de l’été, le PSG touche au but et va faire signer Joao Neves si la visite médicale prévue en ce moment se déroule bien. Le milieu de terrain portugais est arrivé à Paris et passe ses examens médicaux de circonstance. L’accord est total à tous les niveaux et son arrivée pour 70 ME bonus compris est désormais bouclée. Il ne reste plus que l’accord des docteurs avant de le voir signer pour le PSG pour les cinq prochaines années.