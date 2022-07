PSG : Viré par Messi, il revient encore plus fort !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'été 2021 avait été celui de l'arrivée de Lionel Messi au PSG. Pablo Sarabia était parti par la petite porte, avant de revenir par la grande cet été.

Sûr de son coup, Christophe Galtier est arrivé au Paris Saint-Germain avec un système en tête afin d’être le plus performant et le plus efficace cette saison. Une tactique avec forcément des impératifs énormes, puisque le champion de France compte dans sa ligne d’attaque trois joueurs qui rechignent souvent à faire les efforts défensifs : Neymar, Messi et Mbappé. Une donne à prendre en compte et qui ne laisse que des miettes aux concurrents en attaque. Pour le moment, Mauro Icardi est toujours là, et Luis Campos n’arrive pas à faire venir l’élément supplémentaire en attaque après l’échec Gianluca Scamacca. Le doute subsiste en ce qui concerne Arnaud Kalimuendo. Mais il y a un joueur qui arrive à tirer son épingle du jeu lors de cette préparation, c’est Pablo Sarabia.

Le chassé-croisé avec Lionel Messi

Un joueur quasiment oublié par les supporters parisiens, mais qui était parti discrètement à l’été 2021. L’Espagnol s’était vu signifier la sortie lorsque Lionel Messi avait signé au PSG, aucune place n’étant prévue pour l’ancien du FC Séville dans l’effectif. Il avait alors rejoint le Sporting Portugal pour un prêt très convaincant. Son retour à Paris s’est également fait dans la discrétion, mais avec ses buts et ses actions décisives lors de la tournée au Japon, Sarabia s’est rappelé au bon souvenir des suiveurs du club de la capitale. De quoi lui permettre d’avoir du temps de jeu cette saison, de prendre ce rôle de joker offensif grâce à sa polyvalence, et d’éviter ainsi un transfert.

C’est une sérieuse possibilité pour l’ancien capitaine du PSG Eric Rabesandratana. « Il peut s’adapter, il a les qualités pour. C’est un finisseur. Son but du droit face à Urawa n’est pas anodin : c’est une belle frappe, équilibrée, dans l’esprit du jeu. C’est un atout supplémentaire pour l’équipe, et il a un super état d’esprit », a souligné le consultant dans les colonnes du Parisien. Une sortie qui permet de rappeler que le PSG a perdu un gaucher de poids avec Angel Di Maria, même si Lionel Messi a aussi une patte gauche d’exception.

Une vente à 20 ME, le PSG y pense

A 30 ans, Pablo Sarabia affiche en tout cas ses ambitions, et estime être « dans la meilleure période de sa carrière ». Toujours appelé avec la Roja, le trublion offensif marque des points mais cela peut être à double tranchant. En effet, le PSG a bien conscience qu’une vente de Sarabia serait assez facile à conclure, sachant que l’Espagnol est en forme, a une valeur positive et peut s’adapter à de nombreux clubs, notamment en Liga ou au Portugal. Une vente à 20 millions d’euros est envisagée par Luis Campos en cas de transfert, même si par ses performances et son attitude irréprochable, l’Espagnol est en train de faire réfléchir Christophe Galtier et le PSG.