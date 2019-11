PSG : Violences au concert de JUL, le CUP dément son implication

Dans : PSG.

Ce mercredi, le rappeur JUL effectuait un concert dans une grande salle parisienne. L’artiste marseillais avait bien évidemment fait salle comble, mais il a eu une très mauvaise surprise pendant son concert.

En effet, des fans du PSG sont entrés dans la salle en force, et à quelques dizaines, ils s’en sont pris à tous ceux qui portaient des vêtements ou des signes distinctifs de l’OM, dont le rappeur est un grand fan. Des débordements qui ont semé la terreur dans le public, où se trouvaient aussi des enfants et des familles. Une attitude honteuse dont le représentant du principal groupe de supporters du PSG s’est totalement désolidarisé. Il est vrai que dans le même temps, le Collectif Ultra Paris s’était rassemblé pour rendre hommage aux victimes du Bataclan et des attentas du 13 novembre.

« J'ai vu les images. Je connaissais des gars présents sur place pour le concert et c'est sûr que ça ne vient pas de chez nous. Nous, on n'était pas là, on était au Bataclan. Je sais que des bruits circulent et c'est pour ça que j'ai vérifié moi-même. Je peux vous assurer que personne de notre groupe n'a créé de problèmes ou ne s'est battu lors de ce concert. Taper des femmes et des enfants, c'est complètement con, et encore plus un 13 novembre. Il faut dire clairement que ce qui s'est passé ne vient pas de chez nous. On n'assume pas, on déplore et on condamne. C'est très clair. Nous, on était occupés à rendre hommage à notre ville », a prévenu Romain Mabille dans les colonnes du Parisien, histoire de mettre les choses au clair en ce qui concerne les agissements réels ou supposés des supporters du PSG.